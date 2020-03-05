É÷±ÀµÞ¤ò¹ð¤²¤ëËÌÄ«Á¯¡¢¶âÀµ²¸¤ËÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¤«
ÇòÇÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤êÇòÆ¬»³¤ËÅÐ¤ëËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¡ÊÃæ±û¡Ë¤ÈËå¤Î¶âÍ¿Àµ»á¡Êº¸¡Ë¡Ê2019Ç¯10·î16Æü¡¢Äó¶¡¡§Korean Central News Agency/ZUMA Press/¥¢¥Õ¥í¡Ë
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
ºòÇ¯Ëö°ÊÍèÂ³¤¯ËÌÄ«Á¯¤Î°ÛÊÑ
¡¡É®¼Ô¤Ï¡¢2·î5Æü¤Ë¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÇËÌÄ«Á¯Êø²õ¤ÎÃû¤·¡×¡Êhttps://jbpress.ismedia.jp/articles/-/59207¡Ë¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤«¤éËÌÄ«Á¯¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ÛÊÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¡£¡Ö°ÛÊÑ¡×¤òÎóµó¤¹¤ì¤Ð¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡È¿Í¹©±ÒÀ±¡É¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¶âÊ¿°ì¤Îµ¢¹ñ¡ÊºòÇ¯12·î1Æü°ÊÁ°¡Ë
¢ÅÞÃæ±û°ÑÁí²ñ¤Ï²¿¤é¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¿¬ÀÚ¤ì¥È¥ó¥Ü¡ÊºòÇ¯Ëö¡Ë
£¥ß¥µ¥¤¥ë¤âÈ¯¼Í¤»¤º¡§¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤ÏÈ¿¸Î¤Ë
¤¶âÀµ²¸»á¤Î¡Ö¿·Ç¯¤Î¼¡×¤Ê¤·
¥6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶âÀµÆü»á¤Î¡¢¶âÀµÆü¤Î¼ÂËå¡¦¶â·Ä´î»á¡ÊÀµ²¸»á¤Î½ÇÊì¤Ç¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÎÄ¥À®Âô»á¤ÏÀµ²¸¤Ë½ÍÀ¶¤µ¤ì¤¿¡ËËå¤Î·òºß¤ò³ÎÇ§¡Ê1·î25Æü¡Ë
¦¿Í»ö¤Îºþ¿·¡§·³½Ð¿È¤ÎÍûÁ±¸¢»á¤Î³°Áê½¢Ç¤¡Ê1·î¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¿©ÎÈÉÔÂ¤Çµ²²î¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÃæ¹ñ¤Ç¿··¿ÇÙ±ê¤¬È¯À¸¤·¡¢µ²²î¤ÇÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¿ÍÌ±¤Ë·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2¤Ä¤Î´íµ¡¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÏÂÎÀ©Êø²õ¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·¤¿¤Ê°ÛÊÑ¤¬¼¡¡¹È¯À¸
¡ü¹âÎï¹Ò¶õ¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤Îµ¢¹ñ¤ò±ç½õ
¡¡2·î2ÆüÉÕ¤Î¡ÖËÌÄ«Á¯¡¢½Ð¹ñ´õË¾¤Î³°¹ñ¿Í¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¡áÃæ¹ñ¹ñ±ÄTV¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¥í¥¤¥¿¡¼ÅÅ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍ×»Ý¤Ï¤³¤¦¤À¡£
ËÌÄ«Á¯¤¬Æ±¹ñ¤Î¹ñ±Ä¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¢¹âÎï¹Ò¶õ¤ò1ÊØ¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¤·¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤Î¿¦°÷¤ä²¤½£½ô¹ñ¤Î³°¸ò´±¤éµ¢¹ñ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤ò3·î6Æü¤Ë½Ð¹ñ¤µ¤»¤ë¡£¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤Ï¼óÅÔ¤ÎÊ¿¾í¤«¤é¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤Þ¤Ç±¿¹Ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¹ñÃæ±ûÅÅ»ëÂæ¡ÊCCTV¡Ë¤¬2Æü¡¢ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Îµ»ö¤¬»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤â¡¢º¤µç¤Î¤É¤óÄì¤Ë¤¢¤ëËÌÄ«Á¯¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤´ÃúÇ«¤Ë¤âËÌÄ«Á¯¤ËÂÚºß¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤Î¿¦°÷¤ä²¤½£½ô¹ñ¤Î³°¸ò´±¤é¤ò¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊì¹ñ¤Ø¤Îµ¢¹ñ¤ÎÊØµ¹¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦Á¼ÃÖ¤Ï¡¢Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê±øÀ÷¤Î¾¯¤Ê¤¤¥í¥·¥¢·ÐÍ³¤Ç¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤ÎíÂíà--Îã¤¨¤Ð¶ì¶¤Ë¤¢¤¨¤°ËÌÄ«Á¯¤¬¶ÛµÞÄ´Ã£¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤òÃæ¹ñ¤¬µñ¤ó¤Ç¤¤¤ë--¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Àü¤Á²á¤®¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤«¤é¤Îµ¢¤ê¤ÎÊØ¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¶âÀµ²¸»á¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ°åÎÅ¥Á¡¼¥à¡¦°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈÂÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥â¥Õ¥é¡½¥¸¥å¤Î¤¿¤á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ü¶âÀµ²¸»á¤ÎËå¶âÍ¿Àµ¡Ê¥è¥¸¥ç¥ó¡Ë»á¤¬´Ú¹ñ¤òÈóÆñ
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ï3·î2Æü¸á¸å0»þÈ¾¤¹¤®¡¢Ã»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¿äÄê¤¹¤ë2È¯¤ÎÈôæÆÂÎ¤òÆüËÜ³¤¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¼Í¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ«Î¸¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢È¯¼ÍÃæ»ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶âÀµ²¸»á¤Î¼ÂËå¤ÇÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÂè1ÉûÉôÄ¹¤Î¶âÍ¿Àµ¡Ê¥è¥¸¥ç¥ó¡Ë»á¤ÏÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤òÄÌ¤¸¡¢3Æü¡¢2Æü¤ÎÃ»µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤Ï¡Ö¼«±ÒÅª¹ÔÆ°¤À¡×¤È¤¹¤ëÃÌÏÃ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤¬¶âÍ¿Àµ»áÌ¾µÁ¤ÎÃÌÏÃ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎºÝ¡¢È¯¼ÍÃæ»ß¤òµá¤á¤¿´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤è¤½¤Î·³»ö·±Îý¤Ë¸ý½Ð¤·¤¹¤ë¤È¤ÏµïÄ¾¤ê¤Î¶ËÃ×¤À¡×¡ÖÄãÇ½¤Ê¹Í¤¨¤Ç¶ÃØ³¡Ê¤¤ç¤¦¤¬¤¯¡Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¡ØÀ¸°Õµ¤¡Ù¤Ç¡Ø¶ò¤«¡Ù¡×¡Ö¹ÔÆ°¤¬3ºÐ»ùÊÂ¤ß¤À¡×¤Ê¤É¤È·ã±Û¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÇÍÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡·»¤Î¶âÀµ²¸»á¤ÎÁ°¤ÇÁ¿¡¹¤È¿¶¤ëÉñ¤¦Í¿Àµ»á¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Ëâ½÷¤È¸«¤Þ¤¬¤¦¤è¤¦¤Ê°ÇÍ¤Î¿ô¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢AFP¡á»þ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÍ¿Àµ»á¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ç¡¢À¯¼£Åª¤Ë½ÅÍ×À¤Î¹â¤¤À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê½øÎó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¿Àµ»á¤¬Ãæ¿´ÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·¤¿¤Ê°ÛÊÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¬ÀÏ
¡ü¡Ö¹âÎï¹Ò¶õ¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤Îµ¢¹ñ¤ò±ç½õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ë¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡×¤¬¡Ö¾ðÊóÏ³±Ì¡×¤ä¡Ö³°¹ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëËÅÎ¬¡¦¹©ºî¡×¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¤¤«¤Ê¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¤òËÉ¤°¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤«¤Î3ÅÀ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡µ²ñ¼¤Î¿¼¹ï²½¤È²î»à¼Ô¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·
¢¿··¿ÇÙ±ê¤ÎÈ¯À¸¡¦³ÈÂç¤È¤½¤ì¤Ë¤è¤ëµ¾À·¼Ô¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·
£µ²ñ¼¤È¿··¿ÇÙ±ê³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¶â²¦Ä«ÆÈºÛÂÎÀ©¤ÎÆ°ÍÉ¾õ¶·
¡Ö³°¹ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëËÅÎ¬¡¦¹©ºî¡×¤È¤Ï¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊËÌÄ«Á¯¤Îº®Íð¤Ë¾è¤¸¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤äÃæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç°Å»¦¤µ¤ì¤¿¶âÀµÃË¤ÎÄ¹ÃË¤Î¶â´ÁÎ¨¡Ê¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥½¥ë¡¢22ºÐ¡Ë¤Ê¤É¶â²¦Ä«¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡¢¶âÀµ²¸»á¤Î°Å»¦¤ä¤½¤Î¸å¤Îº®Íð¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Õ¿Þ¤òÃ£À®¤¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ü¡Ö¶âÀµ²¸»á¤ÎËå¶âÍ¿Àµ»á¤¬´Ú¹ñ¤òÈóÆñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö°ÛÊÑ¡×¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¶âÍ¿Àµ»áÌ¾µÁ¤ÎÃÌÏÃ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ®¼Ô¤Ï¡¢AFP¡á»þ»ö¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡ÖÍ¿Àµ»á¤¬Ãæ¿´ÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÄìÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¶â²¦Ä«3Âå¤Ç¡¢¡Ö¿ÈÆâ¡×¤¬¤·¤ã¤·¤ã¤ê½Ð¤¿¤Î¤Ï¶âÆüÀ®¤ÎÈÕÇ¯¤Ë¶âÀµÆü¤¬Éã¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ»ö¼Â¾å¤Î¸µ¼ó¤ò±é¤¸¤¿Îã¤À¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤Ï¡¢¸å·Ñ¼Ô¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¶âÀµÆü¤¬·Ñ¾µ¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÈºÛ¹ñ²È¤ÎËÌÄ«Á¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÍ¿Àµ»á¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ç¡¢À¯¼£Åª¤Ë½ÅÍ×À¤Î¹â¤¤À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÉô¤Ë²¿¤«½ÅÂç¤Ê¡ÖÃÏ³ÌÊÑÆ°¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃû¸õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡üËÌÄ«Á¯À¯¸¢ÆâÉô¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÏ³ÌÊÑÆ°¡×¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡§¶âÀµ²¸»á¤ÎÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¡©
¡¡Í£°ì¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¶âÀµ²¸»á¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¶âÀµ²¸»á¤ÎÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£¤³¤Î²¾Àâ¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡´û¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢´íÆÆ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë
¢¿¼¹ï¤ÊÉÂ¾õ¤Ç²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¯Í¾Ì¿¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤¤
£°Õ»×·èÄê¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤Àº¿À¾õÂÖ¡ÊÝµÉÂ¤Ê¤É¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¶â²¦Ä«¤Ç¤Ï¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤ò»È¤¦¤Î¤Ï½¬¤ï¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¶âÆüÀ®¡¢ÀµÆü¤¬»àË´¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡ÖÇòÆ¬»³¤Î·ì¶Ú¡×¤ò°ú¤¯¸å·Ñ¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶âÀµ²¸¤Ë¤Ï3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¸å¤ò·Ñ¤°¤Ë¤ÏÁá²á¤®¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤È½¨Íê¤Î´Ø·¸¡ÊÇ¯Îðº¹¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¶âÀµ²¸»á¤¬»à¤ó¤À¤é¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤ÏÆñÂê¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£
¡¡½¨µÈ¤Ï½¨¼¡¤ò½ÍÀµ¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡ÖÃæ·Ñ¤®¡×¤¬¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î¼åÅÀ¤òÆÍ¤¤¤¿²È¹¯¤ËÀ¯¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛÎ¸¤«¤é¡¢Àµ²¸»á¤Ï½ÅÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëËå¤ÎÍ¿Àµ»á¤Ë²áÅÏÅª¤ÊÃæ·Ñ¤®¤Î¡Ö½÷Äë¡×¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡·»¤ÎÀµÅ¯»á¤äÇìÉã¤ÎÊ¿°ì»á¤Ê¤É¤è¤ê¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Í¿Àµ»á¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ò¶¡¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¶âÀµ²¸»á¼«¿È¤â¸å·Ñ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¤¤¤Ê¤¤½ÇÊì¤Î¶â·ÉÉ±»á¤È¤½¤ÎÉ×¤ÎÄ¥À®Âô»á¤¬¸å¤í½â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÊÍ£°ì¤Î»Ò¶¡¤ÎÄ¥¶×¾¾¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥¯¥à¥½¥ó¡¢1977¡Á2006Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Î±³ØÃæ¤Ë¡¢°û¼ò¸å¤Î¿çÌ²ÌôÂçÎÌÀÝ¼è¤Ë¤è¤ê»àË´¡Ë
¡¡Í¿Àµ»á¤Ï¡¢Àµ²¸»á¤ÎÄ¹ÃË¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶â·ÉÉ±»á¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë½ÇÊì¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡¡ÈÝÄêÅªÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ï¼ô¶µ¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤¯¡ÖÃËÂº½÷ÈÜ¡×¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¡Ö½÷Äë¡×¤¬ÍÆÇ§¤µ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö»ó·Ü¤¬ÌÄ¤±¤Ð¹ñÌÇ¤Ö¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºÊ¤¬É×¤ò½Ð¤·È´¤¤¤Æ¸¢Àª¤ò¤Õ¤ë¤¦¤è¤¦¤Ê²È¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¤ä¤¬¤ÆÌÇ¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦¤¿¤È¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Í¿Àµ»á¤Ï¡ÖÇòÆ¬»³¤Î·ì¶Ú¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤´¤¦¤³¤È¤Ê¤¡ÖÇòÆ¬»³¤Î·ì¶Ú¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤ËÌÄ«Á¯¤ÎÆ°¸þ
¡¡¾åµ¤Î¡Ö¶âÀµ²¸»á¤ÎÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¡×¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤¬Àµ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¡¿©ÎÈÉÔÂ¤Ë¤è¤ëµ²ñ¼¤È¢¿··¿ÇÙ±ê¤ÎÅÁÇÅ¡¦³È»¶¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë²Ã¤¨¡¢£ËÌÄ«Á¯¤ÏÂÎÀ©Êø²õ¤Î´íµ¡¡¢¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤ÎÂÎÀ©Êø²õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2·î28Æü¤Ë¡Ö¿··¿ÇÙ±ê¤ÇËÌÄ«Á¯Êø²õ¡¢3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¡Êhttps://jbpress.ismedia.jp/articles/-/59510¡Ë¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤¬ÂÎÀ©Êø²õ¤Ï¡¢ËÌÅì¥¢¥¸¥¢¤Î²ÐÌô¸Ë¤Ë°ú²Ð¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Ãæ¤¬¿··¿ÇÙ±ê¤ÇÂçº®Íð¤Ë¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Âè2¼¡Ä«Á¯ÀïÁè¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡Ä«Á¯È¾Åç¤È°ì°áÂÓ¿å¤ÎÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢º£¸åËÌÄ«Á¯¤ÎÆ°¸þ¤ò¿¼¤¯Ãí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¡§Ê¡»³ Î´