2024年4月に北海道旭川市で発生した女子高生殺人事件について、殺人などの罪に問われていた内田梨瑚被告に22日、懲役27年の判決が言い渡された。 被害者の女子高生を車に監禁して連れ回し、旭川市の神居大橋で被害者の女子高生を全裸にし、欄干から落としたとして殺人と不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われている内田被告。 【旭川・女子高生殺害】「面倒見のいい姉御肌だったが…」公判で語られた主犯・内田梨瑚はどこで道