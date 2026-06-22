強盗殺人事件があった栃木県上三川町の住宅付近＝5月栃木県上三川町の強盗殺人事件で、被害者宅の飼い犬を殺したとして、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部は22日、動物愛護法違反の疑いで、神奈川県の少年4人＝いずれも（16）＝と、横浜市の夫婦の計6人を追送検した。捜査本部は、被害者宅に押し入った際、ほえられるのを防ぐために殺したとみている。追送検容疑は、氏名不詳者と共謀し、5月14日午前9時25分ごろ、被害者宅