NNNと読売新聞が行った今月の世論調査で、消費税を「実質ゼロ」とする案について、およそ半数が「賛成」と答えました。世論調査で高市内閣の支持率は、前回、先月の調査から5ポイント上がって69％、「支持しない」は21％でした。飲食料品の消費税を来年4月から2年間、1％とし、1％分を中低所得者に支給して、消費税を「実質ゼロ」とする案については、「賛成」が52％、「反対」が38％でした。また、イラン情勢を踏まえ、中東に海上