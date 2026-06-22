スペースデータは6月22日、衛星・スペースデブリ・小惑星・宇宙天気などを統合監視する宇宙AIプラットフォーム「SpaceBrain」を公開した。デモ環境「spacebrain.org」を誰でも操作できる。 参考：Sakana AI、Claude Mythosに並ぶ性能の『Fugu Ultra』提供複数のモデルを“指揮”するモデルに 背景には、人工衛星の急増とスペースデブリ（宇宙ごみ）の増加がある。これまで衛星の位置やデブ