8月21日から9月27日にかけて「大阪中之島美術館」で開催される「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」のチケット販売サイトが炎上した。アクセスが殺到し、サイトにアクセスしてから、購入まで“10万人待ち”になるなど、サーバーが事実上のパンク状態に陥った。サイトの使い勝手の悪さも批判の対象になっている。推し活の一環としてアイドルのコンサートや、好きな芸術家の作品を鑑賞すべく美術展のチケットを買い求める人