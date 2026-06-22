林修が21日放送のMBS・TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）で父の職業を明かした。思わぬ接点にゲストの俳優・舘ひろしが驚いていた。【動画】まさかの事実に驚き！舘ひろしと親交があった父親について明かす林修林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。俳優界の頂点で圧倒的な輝きを放ち続ける絶対的レジェンド・舘ひろしがゲストとして登場した。番組の冒頭、「ご存知なかった