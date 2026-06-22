「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で、6月21日に放送されたグループステージ第2戦の日本対チュニジア（メキシコ・モンテレイ）をはじめ、計15試合を生中継する日本テレビのスペシャルナビゲーターに俳優の竹内涼真（33）が就任。メキシコ入りし、日本代表選手らへのインタビューなどを行っている。【こちらも読む】三吉彩花が雰囲気激変！ 背中の大胆な「一輪の花のタトゥー」披露の波紋と韓国進出竹内は、5歳からサッカー