ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（34）が22日までにThreadsを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組で日本がチュニジアに4−0で圧勝し、東京・渋谷のスクランブル交差点で盛り上がる一部サポーターに苦言を呈した。1次リーグF組の日本は21日、チュニジアに圧勝。鎌田大地が先制点、上田綺世が2得点、伊東純也も得点を決めた。試合開始が日曜午後1時からだったことも