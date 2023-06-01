【カイロ＝溝田拓士】エジプトの首都カイロで２１日、同国とサウジアラビア、トルコ、パキスタンの外相が４者会合を行った。米国とイランが戦闘終結を宣言して本格的な協議に入るなか、「戦後」の中東秩序再編を見据えて地域情勢を協議した模様だ。参加国の複数の外交筋によると、この４か国の外相による会合は今年４回目。パキスタンは米イラン協議で仲介役を務めるほか、エジプト、サウジ、トルコも地域大国として関係国との