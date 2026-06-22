Xで報告バレーボール女子の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が21日、自身のXを更新。エスコンフィールドを訪れ、キツネ耳をつけた姿にファンから熱視線が注がれている。おなじみの「きつねダンス」の音楽が流れると、グラウンド上の野中は頭にきつね耳をつけてファイターズガールとともに登場。ノリノリでダンスを披露すると、球場内の大型ビジョンにその笑顔が大きく映し出された。SVリーグ公式Xが実際の映像を公開。野中も