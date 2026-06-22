「1番・指名打者」で先発し2試合連続安打も…思わぬ交代【MLB】オリオールズ 12ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）“お役御免”にファンはトーンダウンを隠せなかった。ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、本拠地でのオリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場。7回の第4打席で代打が送られ途中交代した。日本のファンからは「楽しみゼロに」「大丈夫かな」と困惑と心配の声が上がった。この日の大谷は