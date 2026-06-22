北海道・旭川市で起きた女子高生殺害事件で、内田梨瑚被告（23）に懲役27年の判決が言い渡された。フジテレビ・平松秀敏解説副委員長とみていく。乱入男は裁判官の近くまで…内田被告の判決公判は、何者かが法廷に乱入し、一時休廷になったという。何があったのか。榎並大二郎キャスター：裁判を傍聴したことがありますけど、厳重に警備が敷かれ、にわかに乱入ってことはあり得ないなと思います。フジテレビ・平松秀敏解説副委員長