6月18日、サッカー日本代表の田中碧と、歌手でタレントの鈴木愛理が破局していたと『NEWSポストセブン』が報じた。お似合いカップルの破局に悲しみが集まるなか、納得する声もあがっている。2022年、一部スポーツ紙に交際が報じられた2人。鈴木は公式ブログで田中選手との交際を認め、田中選手も取材対応のなかで「交際させていただいています」と明言していた。当時は、“年内結婚報道”が飛び出すほどの勢いだったが、『NE