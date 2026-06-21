「1989年に映画デビューをさせていただき、ポツポツと単発ドラマのお仕事が入ってきたころ、『逢いたい時にあなたはいない…』の出演が決まりました。初めての連続ドラマだったし、ましてや“月9”という人気枠だったので、マネージャーも『おめでとう、やったね』とすごく喜んでくれたんです」こう振り返るのは、七瀬なつみさん（59）だ。主演は中山美穂さんで、風間トオルや大鶴義丹など人気俳優が脇を固めていた。「みなさん売