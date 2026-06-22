タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が21日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜1・00）に出演。第1子妊娠後の近況について語った。今年2月に妊娠を発表したみちょぱに対し、女優の水野美紀が「どうですか」と話を振ると、みちょぱはにこやかな表情で「元気にやっています」と回答した。水野が「なんかいい…、優しい顔になって」と続けると、みちょぱは「めっちゃ言われるんですけれど