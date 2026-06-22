北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、1次リーグF組の日本でチュニジアに4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。2得点、1アシストと大活躍した上田綺世が、試合後に撮られた1枚の写真がファンの間で「【緊急拡散】」「これが日本の礼儀です」などと大きな話題を呼んでいる。その人間性が表れているようだった。前半31分、寄せてきた相手選手の股を抜き、サイドネット