人類が「遊び」に使ってきたサイコロの歴史は意外と古く、考古学的には1万2000年前のサイコロも発見されているそうです。そんなサイコロの歴史について、オランダのライデン大学で考古学を教えるアリス・ポリトプロス氏が解説しました。Archaeologists have discovered 12,000-year-old dice - here’s what they reveal about the history of playhttps://theconversation.com/archaeologists-have-discovered-12-000-year-old-di