織田裕二（58）が、テレビ朝日系のドラマに初主演する『ダブルエッジ〜甦った男』が6月27日に放送される。これを皮切りに7月からスタートする連続ドラマには、堺雅人（52）、反町隆史（52）、GACKT（52）ら50代の“イケオジ”俳優の主演ドラマが目白押しで、アツい激戦になりそうだ。「これほど、イケオジの俳優さんによる主演作が揃うシーズンは初めてで、これまでに例がなかったと思います」と、指摘するのは、同志社女子大学教