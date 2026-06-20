【ロンドン＝横堀裕也】１８日に行われた英中部の下院補欠選挙で労働党のマンチェスター市長アンディ・バーナム氏が圧勝したことを受け、スターマー首相は最大の窮地に追い込まれた。辞任するか、退陣時期をバーナム氏と協議して禅譲するか、それとも敗北を覚悟の上でバーナム氏との党首選に臨むのか。首相続投の道は狭まっている。「我が党に向けて一言述べたい。有権者は変革を求めている。それが私に託された思いだ。これに