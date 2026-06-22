去年、東海大学付属大阪仰星高校でラグビー部員が、別の部員に首を絞められて一時気を失い、高校がいじめの「重大事態」と認定していたことが分かりました。学校によると、去年12月、校内で当時3年のラグビー部員の生徒が同学年の部員に背後から首を絞められ、一時気を失いました。その後、意識が回復したため学校は救急車を呼びませんでしたが、生徒は帰宅途中にけいれんを起こして救急搬送され脳しんとうと診断されました。学