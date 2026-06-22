日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーンを実施。第4弾として、6月22日から14日間限定で「マックフライポテト」M・Lサイズを、特別価格250円（以下、税込み）で販売します。【画像】最大150円お得！特別価格《対象の商品》「マックフライポテト」は、外はカリッと、中はホクホクとした食感が特長の人気サイドメニュー。通常価格はMサイズが350円〜、Lサイズが400円〜で、最大15