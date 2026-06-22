セキュリティ研究者がチップの動作原理を調査する場合、多くはWindowsやmacOS、Linuxといった汎用(はんよう)OSを使用しますが、これらは日常的な使用を目的として設計されているため、チップ内部の動作を正確に測定できないことがあります。そこでマサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが、チップの内部構造を研究するための独自OS「Fractal」を開発しました。Fractal: An Operating System Designed for Microarchitecture R