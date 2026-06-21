AIをなかなか業務に取り入れられない人がいる一方で、すんなり使いこなして成果を出す人がいる。その差は、ITスキルでも年齢でもないという。1000社・3000名のビジネスパーソンのAI活用を見てきた、株式会社ガラパゴス代表・中平健太氏の著書『AIで終わる人 AIで化ける人』から、AIを味方につける人だけが持っている“意外な感情”を紹介する。「AIをすんなり使う社員」の正体ある日の社内ミーティングで、AI導入を推進する幹部が