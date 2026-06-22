脚本家・なるせゆうせい氏が、22日までに自身のXを更新。「ミラーフィッシャー症候群」と診断されたことを公表した。舞台「明日、君を食べるよ」や舞台「弱虫ペダル」脚本、「ギャグマンガ日和」など人気作を手掛けてきたなるせ氏。この日、病室とみられる写真を公開し「皆様こんにちは、ご存知の方はすでにご存知ですが、私今、都内某総合病院に緊急入院しております」と報告した。「何日も前から目のピントが合わず、眼科