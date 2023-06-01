「よたよた歩きの猫」が人気者に 画像はイメージです イサカ大学で人気のサビ猫Fritterは、「小脳形成不全」を患っています。このため特徴的な「よたよたとした動き」をします。これが理学療法を専攻する学生たちに貴重な「学び」と「理解」の機会を与えてくれるのです。 同大理学療法学科のAngela Reynold助教の教室では、Fritterがよろよろと歩き回っています。彼女と夫のTimさん（同大運動科学トレ}