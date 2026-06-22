高橋ジョージが、高校時代に体験したという不思議な出来事を振り返った。さらに、大ヒット曲「ロード」のレコーディング直前にも忘れられない体験があったといい、「それがなかったらレコーディングしていなかった」と語っている。『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』場面カット(C)AbemaTV,Inc.,○高橋ジョージが語った高校時代の不思議体験に騒然ABEMAの番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#7が16日に