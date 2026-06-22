手ごろで万能な豚こま。ころもをつけて油で揚げると外はサクッ＆お肉はジューシーに！ゆずこしょうの風味がピリッときいた『豚こまのゆずこしょう天』は、一度食べたらくせになるおいしさ。豚こまは火通りも早いので、揚げ時間はたったの3分！短時間でできるのは嬉しいポイントです。『豚こまのゆずこしょう天』のレシピ材料（2人分）豚こま切れ肉……200g豆苗……1/2袋（正味50g）〈A〉ゆずこしょう……小さじ1/2しょうゆ……小さ