漫画『HUNTER×HUNTER』の最新話が約1年6か月ぶりに掲載されることが22日、『週刊少年ジャンプ編集部』から発表されました。編集部は午前0時7分に公式Xを更新し、主人公・ゴンのイラストが描かれた画像をアップするとともに「6月29日(月)発売の週刊少年ジャンプ31号に、HUNTER×HUNTERの最新話が掲載されます」と予告。また、同日発売の『週刊少年ジャンプ30号』の次号予告ページでも発表されました。編集部は2022年12月、作者・冨