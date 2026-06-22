元中学教師に言い渡された判決金銭を渡して性的な行為に及ぶ、いわゆる「パパ活」を未成年者に繰り返していた36歳の元中学校教諭は、裁判長からの「なぜ、低年齢ばかり狙ったのか」という質問に一瞬、黙り込んだ。そして「何だろう」と口ごもった後、声を絞り出すようにして、こう答えたのだった。「背徳感みたいなものを、感じちゃったのかなって」SNSで知り合った４人の女児に対する不同意性交等などの罪に問われていた元新潟市