神奈川・横浜市の公園で20日の夕方、通り魔事件が発生。「ランニングをしていたら刺されたという人が病院に来ている」という通報が、被害者を治療した病院から寄せられました。公園内にはウォーキングやジョギングができるトリムコースが設置され、脇にはストレッチをするための器具も置かれています。事件が起きたのは午後5時ごろ。31歳の男性が三ツ沢公園内でストレッチをしていた時のことでした。男性は突然何者かに突き飛ばさ