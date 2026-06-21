イラン軍を統合指揮するハタムアルアンビヤ中央軍事本部は20日、ホルムズ海峡を再封鎖すると明らかにした。米国とイランの終戦覚書の発効で18日にホルムズ海峡通航が再開されてから2日ぶりだ。ハタムアルアンビヤはこの日出した声明で「戦争終息に関する覚書第1条の不履行など米国の明白な信義誠実の原則違反と約束不履行に対応し、レバノン南部でイスラエル政権が絶えず合意に違反し撤収を履行していなことにともないホルムズ海峡