【モデルプレス＝2026/06/22】元KAT-TUNで俳優の亀梨和也が6月21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）に出演。KAT-TUN解散の真相と当時の心境を語った。【写真】KAT-TUN、ラストライブで脱退メンバーと4ショット◆亀梨和也KAT-TUNを存在させることが「使命でもあった」2025年3月31日をもって解散したKAT-TUNは、同年11月8日に異例となる解散後のラストライブ「Break the KAT-TUN」を開催。結成当初は