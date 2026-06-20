サッカー日本代表の田中碧と、歌手でタレントの鈴木愛理に破局報道が飛び出し、ファンの間に衝撃が広がっている。6月18日、「NEWSポストセブン」が、2人が2026年に入って破局したと報じた。結婚もあるかと注目されていただけに、約4年間続いた関係の終焉を惜しむ声が相次いでいる。「2022年3月、鈴木さんが公式ブログで田中選手との交際を報告し、田中選手も、日本代表の取材対応で《交際させていただいています》と認めました