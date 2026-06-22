ロジクールは6月25日、エルゴ設計とクリックプレートを採用した「Signature Comfort Plus M850 L ワイヤレスマウス」「Signature Comfort M840 L ワイヤレスマウス」を発売する。公式オンラインストア価格は「M850」が8250円、「M840」が6710円。なお、M850と波打つ形状の新たなシグネチャーシリーズのキーボードがセットになった「Signature Comfort Plus Combo MK880」も同時発売となる。こちらの価格は1万6390円。●静音設計