イラストレーター・漫画家の桜木きぬさんの漫画「高校生とお弁当」が、Xで話題になっています。【漫画】本編を読む子どもが高校生になると、いよいよお弁当生活が始まります。作者はお弁当箱や調理器具を用意し、準備万端。すると息子から思いがけない一言が…という内容で、息子の行動に読者からは感心する声が上がっています。新生活に向けてお弁当準備を進める中で…桜木きぬさんは、Xで日常漫画などを発表しており、2025