韓国の人気ガールズグループ・TWICEのサナが、思わぬ衣装ハプニングで注目を集めている。「6月18日、サナさんはソウル・鍾路（チョンノ）区のカフェでおこなわれた発酵ドリンクブランド『TEAZENコンブチャ』のイベントに出席しました。華やかなフラワー柄の白いチューブトップワンピース姿で登場し、その美貌が大きな注目を集めました。しかしイベント終了後、SNSやオンラインコミュニティでは、思わぬ話題が広まった。公開さ