【ベルリン＝工藤彩香】ポーランドのカロル・ナブロツキ大統領は１９日、２０２３年にウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領に授与した最高位の勲章「白鷲勲章」について、歴史認識の対立を理由に剥奪（はくだつ）すると発表した。ゼレンスキー氏は２０日、対応を批判して勲章を郵便で返却した。両国関係は悪化の危機を迎えている。きっかけは、ゼレンスキー氏が５月、ウクライナ軍の特殊部隊に「ウクライナ蜂起軍（