サッカーの元日本代表ＭＦの本田圭佑が２２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。北中米Ｗ杯で初出場の北西アフリカの小国・カーボベルデの連続ミラクルに驚きの声をあげた。カーボベルデは１５日（日本時間１６日）のスペイン戦で２７本のシュートを浴びながらも無失点に抑えて０―０の引き分け。さらに２１日（同２２日）のウルグアイ戦では２―１とリードされながらも、後半同点に追いつき、またしても引き分け。Ｗ杯優勝経験の