辻希美（39）が自身のYouTubeチャンネルに投稿した動画が、芸能関係者をザワつかせている。それは「『クマ取り』術前〜術後のダウンタイム9日間の記録」と題した15分ほどの、美容施術初心者のために“クマ取り”のプロセスを手取り足取りサポートするような動画で、5月5日に配信された。以前から左目下のクマの濃さに悩んでいたといい、「すごくちょっとドキドキ怖いんですけども、頑張ってきたいと思います」と禁断の領域に足を