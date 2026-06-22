韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランドHERA（ヘラ）から、新作「シルキーステイ セラムコンシーラー」が2026年7月10日（金）に全国発売されます。色と光を自在に操りながら、肌悩みに合わせた繊細なカラーコントロールを実現。コンシーラーとしてはもちろん、ハイライトにも使えるマルチユース設計で、理想の肌印象へ導いてくれる注目アイテムです♡