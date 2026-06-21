韓国の人気K-POPグループ「TWICE」のメンバー・サナが、衣装ハプニングをめぐり話題を呼んでいる。「6月18日、ソウル市鍾路区で開催された『TEAZENコンブチャ』のフォトセッションイベントにTWICEが出席。サナさんは、全面に花柄があしらわれたレース付きチューブトップドレスで登場しました。ところが、SNSで拡散された写真では、ドレスの前面の裾がめくれ、下に履いていた下着にも見えるショートパンツに挟まっていました。