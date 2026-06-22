今年、主演映画が3作公開される女優・綾瀬はるか（41）。PRのため、民放各局に出ずっぱりの彼女を見て、周囲からは「働き過ぎ」を心配する声も。綾瀬に“休息”はいつ訪れるのか。＊＊＊【写真を見る】綾瀬はるかの美しすぎる上半身が…あまりに大胆な「何も着ていない」ショット5年連続トップ3の“CM女王”仏カンヌ国際映画祭で絶賛された是枝裕和監督「箱の中の羊」（5月29日公開）では、お笑いコンビ・千鳥の大悟とダブ