〈抗がん剤の苦しみに耐え「入院役」で『不良番長』を撮影…梅宮アンナ（53）が明かす、末期がんだった父・梅宮辰夫の壮絶現場〉から続くモデル、タレントとして華やかなキャリアを築く一方で、恋愛や結婚、離婚、シングルマザーとしての子育て、そして乳がんとの闘いまで、その人生を包み隠さず語ってきた梅宮アンナ。なぜ彼女は、数々の苦難や世間の批判にさらされながらも、自分らしく生き続けることができたのか。そして、梅