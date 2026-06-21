元サッカー日本代表の遠藤保仁氏（４６）が２１日、東京・渋谷で行われたサッカーＷ杯の日本−チュニジア戦のパブリックビューイングイベントに三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳの岩田剛典（３７）と出席。約５００人のサポーターと日本勝利の喜びを分かち合った。４−０という完勝に遠藤氏は「安心して見てました。まあ６点くらい行ってほしかったですね本当は。（追加点も）いけましたねぇ」とぜいたくな注文も笑顔で