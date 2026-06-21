日本代表は21日、FIFAワールドカップ2026 グループステージ第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0で快勝を収めた。第1節のオランダ代表戦から中5日。森保一監督は板倉滉、冨安健洋、田中碧、伊東純也の4名を変更し、チュニジア戦に臨んだ。途中交代では菅原由勢、鈴木淳之介、瀬古歩夢、鈴木唯人、後藤啓介を投入。菅原を除く4名はワールドカップデビューとなった。試合は開始直後から日本代表が主導権を握り、鎌田大地の電光