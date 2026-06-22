宮城県警などは22日、覚醒剤取締法違反などの疑いで、薬物密売グループのリーダー格で宮城県大崎市の無職高橋敏夫容疑者（72）を逮捕したと発表した。「東北の麻薬王」と呼ばれ、約40年前から密売で主な収入を得ていたとみている。