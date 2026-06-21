『ハッチング -孵化-』を手掛けたフィンランドの異才、ハンナ・ベルイホルム監督最新作『ナイトボーン -夜哭-』（英題：NIGHTBORN）が８月28日(金)より公開されることが決定した。本作は、妻の故郷であるフィンランドの森深い田舎町に移り住んだ新婚夫婦を描いた予測不能のスリラー。神秘的な森に抱かれながら結ばれた二人は、やがて待望の子供を授かるが、生まれた我が子は「何かがおかしい」。妻のサーガは拭いきれない違和感を
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 全裸の5歳男児が行方不明 鹿児島
- 2. チュニジア代表DFが怒り「無理」
- 3. 半年間にわたり女子生徒と行為
- 4. LINE「入力しないで」と注意喚起
- 5. ぐんぴぃ 恋人との破局を報告
- 6. 日本 FIFAランキング16位に浮上
- 7. NHK「本田から大切なお知らせ」
- 8. 「上田の1ミリ」証拠画像に反響
- 9. メッシ父巡る誤報で全員クビに
- 10. 鈴木愛理の破局報道 納得の声
- 1. 全裸の5歳男児が行方不明 鹿児島
- 2. 半年間にわたり女子生徒と行為
- 3. 雅子さま&王妃 装いのリンク素敵
- 4. ドリフト疑いで蘭国籍の男を逮捕
- 5. 音楽準備室 複数の燃えた服発見
- 6. Nスペ出演の役員逮捕?「遺憾」
- 7. 7月は関東〜九州で猛烈な暑さに
- 8. 公園でストレッチ中男性刺される
- 9. 2カ所で同時刻に火災発生 北海道
- 10. クマに襲われ100針 公的補償なし
- 1. 新NISA 損失後に真の苦悩始まる
- 2. 渋谷が大騒乱「死ぬかと思った」
- 3. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 4. 「可愛くなれる」と陰部触ったか
- 5. 突如悲報 マック2日で完売の事態
- 6. 板橋区の「熊野町レトロ」撤収へ
- 7. イオンモールおじさん批判に反論
- 8. 韓国代表の行動「失礼」と物議
- 9. 森友問題が消える 報道に警鐘
- 10. 原爆を落とされた日本がアメリカの核の傘にずっと守られている【田原総一朗・毒蝮三太夫″超老″対談】 - BLOGOS編集部
- 1. 「太さ7センチ」で鬼畜行為も 北
- 2. 伯紐なしバンジー死亡 隠蔽工作?
- 3. ノルウェー、小学校でAI使用禁止
- 4. イラン ホルムズ海峡を再封鎖
- 5. 砂漠に点在 謎の構造物の正体
- 6. 人類が「遊び」に使ったサイコロ
- 7. 英首相、22日にも辞意を表明か
- 8. 【海外発！Breaking News】りんご1個分の重さで生まれた赤ちゃん、13か月の入院生活を経て退院（シンガポール）＜動画あり＞
- 9. 多彩な民俗行事で迎える端午節 中国重慶市江津区
- 10. メーガン妃ら 新たな屈辱直面も
- 1. AIをすんなり使う社員の「正体」
- 2. 当日券より前売が高い? 逆転現象
- 3. 世界一安全な車 1位の日本企業は
- 4. 2万円台 激安ロードバイクの実態
- 5. 旅客税、来月から3千円に 引き上げで観光公害対策
- 6. セが異様なほど弱い根本原因
- 7. BeReal 利用者の9割若者だった
- 8. 面接で要注意人物を見極める質問
- 9. ｢ママの年収はいくら?｣お金のプロが教える"子どものきわどい質問"を教育の機会にするベストな答え方
- 10. キオクシアは新NISA投信に入っている? オルカン・S&P500で変わる答え
- 1. 【Claude Codeが苦手分野克服】デザイン生成AI「Claude Design」の大型アップデート内容を詳しく解説！ 目玉はクロードコード連携！
- 2. 「ハリー・ポッター」シリーズに出てくるデス・イーターの仮面いろいろ
- 3. 【ケータイラボ】お風呂でテレビや通話が楽しめる！ウォータープルーフ・ワンセグ「W52CA」
- 4. 男性諸君の悩み解決？「エロ画像」を隠すテク／今週の注目エンタメトピックス
- 5. 【トレビアン動画】志村けんそっくりなヤギにおばさん大爆笑!! あんだってー？
- 6. 「アイスクリームにかける醤油」を買ってきたので、アイスの上にたらしてみました
- 7. ありえない組み合わせの動物カップルBEST5
- 8. ほとんどのタッチ液晶で使える！ ペン先が細く滑らかな書き心地のスタイラスペン
- 9. MSが「不具合」の復旧方法を公開
- 10. [InterBEE2014]ソニー、30型4K有機ELパネルを搭載したマスターモニターを発売
- 11. 超頑丈なのに曲げて楽々持ち運べる軽量の自転車ロック「LITELOK(ライトロック)」
- 12. 部屋をゲーム世界にするRoomAlive、マイクロソフトがプロジェクションマッピング自作ツール公開
- 13. Amazonで人気No.1のiPhone 6用ケース「Highend Berry」から「Xperia Z4」用のソフトTPUケースが登場！発売記念でなんと980円ーー実際に使ってみたので写真で紹介【レビュー】
- 14. これぞ“頭寒足熱”暖房！ ダイキンの新「うるさら7」なら足元から暖かくなる
- 15. 自然災害時にさまざまな手段で通信エリアを確保！雨天で実施された「平成27年度 NTTドコモグループ総合防災訓練」を写真と動画で紹介【レポート】
- 16. Googleスマホ「Nexus 6P」や「Nexus 5X」では電源キーの2回押しで素早くカメラを起動できる！既存のNexus 5や6などもAndroid 6.0.1 Marshmallowで対応【ハウツー】
- 17. 新型iPadはAir 3ではなくiPad Pro系列に？ Smart ConnetorとApple Pencil対応で区別か
- 18. 「ある楽曲」を流すと緊急地震速報対応ラジオが誤作動することが明らかに
- 19. プラスワン・マーケティング、SIMフリースマホ「FREETEL SAMURAI REI」を5月27日より順次発売！5月20日から予約開始で、価格は2万9900円ーーメタルボディーや指紋認証など
- 20. 人工知能を搭載したファミリーイナダのマッサージチェアがすごい
- 1. チュニジア代表DFが怒り「無理」
- 2. 日本 FIFAランキング16位に浮上
- 3. 「上田の1ミリ」証拠画像に反響
- 4. メッシ父巡る誤報で全員クビに
- 5. 森保監督「誰が出ても勝つ」
- 6. 遠藤保仁氏 日本の快進撃に感慨
- 7. 森保J 想定外のアクシデント発生
- 8. 「日本チームおめでとう」チュニジア監督が日本代表を祝福 4失点で敗戦「2チームの実力の差を示している」
- 9. 大谷、真美子さんと「肌ケア」か
- 10. 初めて見た 本田圭佑衝撃の23歳
- 1. ぐんぴぃ 恋人との破局を報告
- 2. 鈴木愛理の破局報道 納得の声
- 3. 有吉 後輩芸人の脱税疑惑を指摘
- 4. 24時間TV ランナーが星野真里に
- 5. ひぐらしのなく頃に 新作制作へ
- 6. 「下着露出」釈明&悲しい心情
- 7. 星野真里 24時間TVのランナーに
- 8. ＝LOVE 初の東京ドーム公演発表
- 9. Hey! Say! JUMP 音楽特番全滅か
- 10. ポケカ公認イラストレーター引退
- 1. 次男が「托卵子」シンパパの決意
- 2. 父が愛人 姉妹の切実な運命
- 3. 現役社員に聞くワークマンBEST買
- 4. 「ADHDで納得」娘が気づいた瞬間
- 5. 「爆乳おじさん」実は大河に出演
- 6. 見えにくいバッグの中身10選
- 7. UNIQLOコラボ商品 厳選レビュー
- 8. 日韓 結婚に対する考え方が違う?
- 9. ノルウェー発の雑貨ブランド「BLAFRE」 恵比寿に旗艦店オープン
- 10. 大人が「避けるべき」GUトップス