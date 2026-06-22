「仙台が大好きになりました」【思いもよらぬ展開】幼い子供を連れて苦労していたら、後ろから?追い抜き?…モヤモヤしてたけど山形県在住の40代女性（投稿時）・Rさんがそう思う理由は、幼い子供たちを連れて外出していたときにあった出来事だ。当時2歳だった娘さんが、電車の中で突然吐いてしまって......。＜Rさんからのおたより＞10年以上前、3歳の長男、2歳の長女、1歳の次男を連れ、仙台の「光のページェント」を見に行った帰