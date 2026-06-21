愛猫の移動距離に、飼い主もびっくり 画像はイメージです スコットランドのファイフ地方を縄張りにして歩き回るオスの飼い猫が、毎月「マラソンに迫るほどの長距離」を歩いたことがわかり、「英国でもっとも活動的な猫」に認定されました。 GPS首輪ブランドの「Kippy」が発表したデータによると、スコティッシュ・メインクーンのOlafは、毎月33キロもの距離を移動してきました。 飼い主の